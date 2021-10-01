В честь умершей от COVID-19 медсестры назвали улицу в городе в Нижегородской области

Нижний Новгород, 1 октября. В городе Бор Нижегородской области одну из улиц назвали в честь погибшей от COVID-19 медсестры. Мария Полякова трудилась в местной Центральной районной больнице и помогала больным коронавирусом быстрее справиться с болезнью.

Как рассказали ФАН в пресс-службе администрации Борского городского округа, девушка умерла в возрасте 27 лет 7 ноября прошлого года. Мария Полякова заразилась опасным вирусом на работе, однако победить его не смогла.

«С просьбой назвать улицу в честь Поляковой к нам обратилось местное медицинское сообщество. Мы выбрали новую улицу в поселке Большое Пикино, который относится к городскому округу Бор. Именно там в 1993 году выделялись участки под индивидуальное жилищное строительство медикам», — пояснили в мэрии.

В планах чиновников увековечить имя еще одной сотрудницы районной больницы. В скором времени на Бору появится улица Ирины Буяновой. Женщина работала врачом ультразвуковой диагностики и в 54 года скончалась от коронавируса. УЗИста с большим опытом не стало 4 декабря 2020 года.

Ранее ФАН писал об ухудшении обстановки с COVID-19 в Нижегородской области. За прошлые выходные резко выросло количество тяжелых больных на ИВЛ.