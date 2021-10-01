Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 октября 12:11
12:11
Общество
Политсоветник Маркелов: Военные США затаили обиду на Джо Байдена
12:09
Весь мир
Макрон отказался признать провал французской военной операции «Бархан» в Мали
12:07
Политика
Читатели Der Spiegel удивились претензиям Украины к Венгрии из-за контракта с Россией
12:04
Общество
Танкер с соляркой сел на мель на Волге в Нижегородской области
12:04
Общество
Минтруд России определит рамки рабочего дня в Трудовом кодексе
12:02
Происшествия
СК будет ходатайствовать об аресте подозреваемого в убийстве жительницы Вохтоги
12:00
Рейтинг антироссийских СМИ
Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 85
11:59
Общество
Блогер Khristina505 из Львова откровенно заявила о принадлежности Крыма России
11:57
Происшествия
ФАН публикует кадры охваченного огнем склада в Новой Москве
11:57
Украина
«Конечная станция»: Киев отдает пассажирские поезда «Укрзализныци» в частные руки
Все новости

В честь умершей от COVID-19 медсестры назвали улицу в городе в Нижегородской области

  /   Обновлено: 01 октября 2021 10:37
Общество
В честь умершей от COVID-19 медсестры назвали улицу в городе в Нижегородской области
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Нижний Новгород, 1 октября. В городе Бор Нижегородской области одну из улиц назвали в честь погибшей от COVID-19 медсестры. Мария Полякова трудилась в местной Центральной районной больнице и помогала больным коронавирусом быстрее справиться с болезнью.

Как рассказали ФАН в пресс-службе администрации Борского городского округа, девушка умерла в возрасте 27 лет 7 ноября прошлого года. Мария Полякова заразилась опасным вирусом на работе, однако победить его не смогла.

«С просьбой назвать улицу в честь Поляковой к нам обратилось местное медицинское сообщество. Мы выбрали новую улицу в поселке Большое Пикино, который относится к городскому округу Бор. Именно там в 1993 году выделялись участки под индивидуальное жилищное строительство медикам», — пояснили в мэрии.

В планах чиновников увековечить имя еще одной сотрудницы районной больницы. В скором времени на Бору появится улица Ирины Буяновой. Женщина работала врачом ультразвуковой диагностики и в 54 года скончалась от коронавируса. УЗИста с большим опытом не стало 4 декабря 2020 года.

Ранее ФАН писал об ухудшении обстановки с COVID-19 в Нижегородской области. За прошлые выходные резко выросло количество тяжелых больных на ИВЛ.

 

 

Вернуться назад

Все новости / Общество / В честь умершей от COVID-19 медсестры назвали улицу в городе в Нижегородской области
россия нижегородская область коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru