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Подростки до смерти избили пенсионера в Нижегородской области
Происшествия
Подростки до смерти избили пенсионера в Нижегородской области
 /  Пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области

Нижний Новгород, 30 сентября. Двое подростков из Нижегородской области подозреваются в жестоком избиении пожилого жителя города Володарск. Одного из юных душегубов задержали стражи порядка.

Как сообщили в региональном СУ СК, в субботу 17-летний молодой человек вместе с 13-летним другом заявились в квартиру к пожилому соседу. Незваные гости повздорили с мужчиной. Вскоре разгневанные подростки перешли от слов к делу и набросились с кулаками на ненавистного пенсионера. За жизнь избитого 62-летнего мужчины три дня боролись медики. Однако в понедельник пациента не стало.

«13-летний подросток не подлежит привлечению к уголовной ответственности, так как уголовная ответственность за совершение указанного преступления наступает с 14-летнего возраста», — сообщил в пресс-службе Следственного управления.

Сейчас решается вопрос о постановке школьника на учет в подразделение по делам несовершеннолетних. Что касается его старшего товарища, 17-летний подросток уже задержан правоохранителями.

Ранее ФАН писал о другом юном преступнике из Нижегородской области. Школьник расправился с обидчиком своего отца.

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россия происшествия нижегородская область
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