Нижегородцы массово жалуются на нашествие тараканов

Нижний Новгород, 30 сентября. Жители Нижегородской области чаще жалуются на тараканов. Насекомые забираются в уши людей, откуда достать их самостоятельно практически невозможно.

В числе тех, кто приходит на прием к отоларингологу, есть и маленькие пациенты. Как рассказал ФАН пресс-секретарь нижегородского минздрава Алексей Никонов, практически во всех случаях квартиры пострадавших не отличались антисанитарией.

«К нам приходит масса жалоб на тараканов в общежитиях, больницах. Мы сразу на это обращаем внимание администрации. Но ведь они берутся оттуда, где остается еда. Все зависит от каждого из нас. Когда, к примеру, проживающие в общежитии говорят, что у них насекомые, нужно осмотреться, понять, кто там живет, кто готовит и принимает пищу?» — поделился Алексей Никонов.

По словам молодого человека, к таким последствиям приводит безответственное хранение пищевых отходов. Также нередки случаи, когда в местах общего пользования — тамбурах, коридорах жильцы оставляют мешки с сезонными овощами.

«Только на прошлой неделе врач частной клиники рассказал мне о двух случаях вызволения тараканов. На самом деле, это очень серьезная проблема. Если уже произошел такой инцидент, лучше сразу обратиться к отоларингологу. Потому что насекомые до своей гибели могу отложить личинки, а это чревато воспалением. Ведь ухо достаточно близко к головному мозгу, могут быть клинические последствия для здоровья», — пояснил Алексей Никонов.

Ранее ФАН писал о жуткой антисанитарии в Доме социального обслуживания в Мордовии. Прокурорская проверка нашла насекомых в пищеблоке центра для инвалидов.