Женщину-пешехода насмерть сбили на переходе в Нижегородской области

Нижний Новгород, 20 сентября. Два человека попали под колеса иномарки в Нижегородской области. Мужчина получил незначительные травмы, а жизнь 36-летней женщины оборвалась прямо на зебре.

По информации дорожных полицейских, трагедия произошла в Кстовском районе на 458 километре федеральной трассы Москва — Уфа. В среду в 21:55 два пешехода пытались пересечь дорогу по нерегулируемому переходу.

«Водитель 1993 года рождения совершил наезд на двух человек. 40-летнего мужчину медики отпустили после осмотра, а 36-летняя женщина от травм погибла на месте», — рассказали ФАН в пресс-службе регионального УГИБДД.

Ранее ФАН писал о жуткой аварии, унесшей жизни троих мужчин. В Лысковском районе Нижегородской области фура смяла легковушку.