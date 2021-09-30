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Женщину-пешехода насмерть сбили на переходе в Нижегородской области
Происшествия
Женщину-пешехода насмерть сбили на переходе в Нижегородской области
pixabay.com  / 

Нижний Новгород, 20 сентября. Два человека попали под колеса иномарки в Нижегородской области. Мужчина получил незначительные травмы, а жизнь 36-летней женщины оборвалась прямо на зебре.

По информации дорожных полицейских, трагедия произошла в Кстовском районе на 458 километре федеральной трассы Москва — Уфа. В среду в 21:55 два пешехода пытались пересечь дорогу по нерегулируемому переходу.

«Водитель 1993 года рождения совершил наезд на двух человек. 40-летнего мужчину медики отпустили после осмотра, а 36-летняя женщина от травм погибла на месте», — рассказали ФАН в пресс-службе регионального УГИБДД.

Ранее ФАН писал о жуткой аварии, унесшей жизни троих мужчин. В Лысковском районе Нижегородской области фура смяла легковушку.

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россия происшествия нижегородская область
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