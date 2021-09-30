«Санта-Барбара» по-нижегородски, или как выживают обманутые дольщики

Сотни нижегородских семей взяли многомиллионные кредиты, вложили деньги в строительство «домов мечты», а теперь вынуждены ютиться в съемных квартирах. Застройщики нескольких жилых комплексов просто-напросто добились признания банкротства. Пока одни дольщики по пять и восемь лет бьются за право жить в законно купленных квадратах — судятся, выходят на одиночные пикеты и даже снимают сериал — другие опустили руки, но есть и те, кто не дожил до дня вручения ключей. О противостоянии обычных граждан, бизнесменов и чиновников — в материале ФАН.

ЖК «Созвездие»

Пять лет назад в ожидании третьего ребенка семья Боряковых решилась на покупку собственной квартиры в городе Кстово. В помощь счастливым родителям — материнский капитал и ипотека. Одобрения от банка ждали целых два месяца. Долгожданное событие покупки жилья в ЖК «Созвездие» омрачила весть о банкротстве застройщика уже через две недели после оформления бумаг.

Федеральное агентство новостей / Любовь Борякова

«В 2016 году мы выбрали просторную двухкомнатную квартиру площадью в 70 квадратных метров с подземным гаражом и автостоянкой. Заплатили за нее три миллиона рублей. Думали, что после выписки с третьим ребенком уж точно приедем в свое жилье. Но стройка встала, потом нам пришлось два года ходить по судам, чтобы за нами хотя бы признали право собственности, так как изначально мы заключали договор цессии», — рассказала ФАН Любовь Борякова.

Ответственность за строительные работы после банкротства ООО «Вектор» в свои руки взял новый конкурсный управляющий, позже его заменил другой. К тому моменту 17-этажный дом был возведен почти полностью, на отдельных окнах «красовались» стеклопакеты, а вот до кровли дело так и не дошло. Еще три года назад эксперты сулили дольщикам начало обрушения здания. По словам собеседницы, объект давно никем не охраняется. Если раньше у недостроя лежали кирпичи и блоки, то сейчас на площадке нет ни стройматериалов, ни даже крана. Причем кто-то «унес» их под покровом ночи.

pexels.com /

«Мы пытались уйти под опеку государства, вступить в Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства. Но почти 70% дольщиков нашего дома — юридические лица, а они против таких перемен. В процессе голосования они выигрывают, и мы снова остаемся ни с чем», — продолжила собеседница.

В заложниках ситуации оказалось 32 семьи. Уставшие от ожидания сдачи объекта дольщики обращались и в правительство региона, и в областную прокуратуру. Однако надзорный орган отказал в возбуждении уголовного дела, ограничившись штрафом.

Веру в счастливое будущее в ЖК «Созвездие» потеряли и соседи Боряковых. Одни оформили вторую ипотеку, другие не вынесли последствий пандемии.

С вопросом, когда же собственники справят новоселье, ФАН обратился в Инспекцию государственного строительного надзора по Нижегородской области.

«Согласно дорожной карте, планируемые сроки восстановления прав дольщиков ЖК "Созвездие" — в конце 2022 года», — ответили в ведомстве.

Федеральное агентство новостей / Любовь Борякова

ЖК «Земляника»

Другой скандально известный кстовский дом замер в ожидании строителей. ЖК «Земляника» уже к концу 2015 года должен был впустить своих первых жильцов. Яркие буклеты с первых секунд подкупали будущих дольщиков обещанием комфортной, беззаботной жизни.

«Внешняя сторона проектируемой площадки обращена на Волгу. Расстояние до реки составляет 800 метров, что обеспечит хорошие виды. Выгодное географическое положение, доступность городского центра, обеспеченность городским транспортом, близость лесных зон отдыха, реки Волги, магазинов, детского сада и образовательных учреждений дает возможность спроектировать жилье с повышенными требованиями как к архитектурному облику и комфорту, так и к инженерному обеспечению площадки застройки», — обещали представители ООО «Алаком».

vk.com / ЖК «Земляника»

Холеные мужчины в кашемировых пальто любезно отвечали на все вопросы покупателей. С каждого собрания будущие жильцы уходили в хорошем настроении: работа кипит, руководство компании открыто к общению, а цена с планировкой и вовсе — сказка.

«Нам на каждой встрече внушали, что лучше жилья не найти. Мы все радовались и ждали, что Новый, 2016, год будем отмечать в этом красивом доме. Дочери сейчас 35, на тот момент было 28. У нее серьезное аутоиммунное заболевание, ей нужны тишина и покой. Я думала, можно будет ее перевезти в новую студию, чтобы никто не мешал, либо самой переехать, если ей будет комфортнее в старой квартире», — поделилась с ФАН Майя Казакова.

Федеральное агентство новостей / Майя Казакова

Женщина на тот момент работала воспитателем в детском саду, потом решила стать библиотекарем. На руках было 800 тысяч от страховой выплаты за сгоревший дом. Остальные 400 за студию в 20,7 квадрата она взяла в кредит.

В скором времени застройщик «Алаком» благополучно обанкротился и стройка встала. В прошлом году нижегородское правительство обещало решить вопрос, однако инвестор так и не нашелся.

«Теперь мы не можем получить квартиры, которые купили за свои добросовестно заработанные деньги. Семьи рушатся на глазах. Люди в отчаянии. Одна моя знакомая воспитывает пятерых детей, продала машину, чтобы купить квартиру в "Землянике", теперь живет в "панельке" за 25 километров от работы. Другая и вовсе единственное жилье продала», — добавила женщина.

Федеральное агентство новостей / Майя Казакова

В июне этого года арбитражный суд постановил передать полномочия застройщика Фонду защиты прав дольщиков. Только прошлые темные дела банкрота так и не дали процессу сдвинуться с места. На руководство ООО «Алаком» возбуждено уголовное дело, из-за которого фонд не может оформить переход прав.

«В настоящее время проводятся мероприятия по снятию данных ограничений», — сообщили местным журналистам в региональном министерстве строительства.

После всех формальностей Фонд приступит к продолжению строительства. Как рассказали ФАН в Инспекции государственного строительного надзора по Нижегородской области, произойдет это только в декабре 2022 года.

ЖК Новинки Smart Citу

Еще одна история с интригующим концом разыгралась в областном центре. В Нижнем Новгороде уже восемь лет не могут достроить комплекс из 25 домов. ЖК Новинки Smart Citу — это 10 восьми- и десятиэтажных и 15 четырехэтажных зданий. «Квартстрой центр», что в 2014 году объявил продажи квартир, обанкротился к мундиалю, а директор компании с деньгами дольщиков поспешно покинул Россию, выбрав для жительства более «достойную» для бизнесмена страну — Англию.

vk.com / Рабочая группа ЖК Новинки Smart City Нижний Новгород

«Самое интересное началось в 2019 году. Нас под свое крыло взял Фонд защиты прав дольщиков. В июне арбитражным судом было принято решение, что фонд обязан достроить комплекс в 25 домов за три года. То есть они должны быть заселены уже в июне 2022 года, но сроки перенесли на осень», — рассказала ФАН Елена Волкова.

В прошлом году ключи от квартир получили жильцы восьми домов, на этом работы завершились. По словам Елены, сейчас строительство не ведется.

«За этот год не сдано ни одного дома. Всем понятно, что на исполнение судебного решения, то есть на строительство, осталось меньше года. Это нереально. Свою "однушку" я покупала в 2015 году за наличные деньги, но есть и те, кто ипотеку платит до сих пор», — возмутилась собеседница.

Доведенные до отчаяния дольщики периодически приезжают к своим домам, разбивают палаточный лагерь прямо на коровьем пастбище и размещают надпись из шаров «Без дома». А недавно и вовсе сняли свою «Санта-Барбару». В середине сентября вышла очередная серия о противостоянии дольщиков и строителей. В роли режиссеров и операторов — сами несостоявшиеся жильцы.

vk.com / Рабочая группа ЖК Новинки Smart City Нижний Новгород

Сразу после выпуска со «съемочной группой» встретился генеральный директор «Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства» Константин Тимофеев.

«Мы посмотрели каждый дом, посмотрели каждую площадку. Сети будут завершены к сроку. Это и ливневые сети, и электрические. Есть проблемы со сроками по общестроительным работам. Понятно, что сейчас и стоимость дорожает, и у подрядчика нехватка рабочей силы. Договорились, что поможем дополнительно с финансированием», — пообещал Константин Тимофеев.

По информации Инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области, к концу 2022 года должны восстановить права дольщиков ЖК «Земляника», ЖК «Созвездие», ЖК «Город Будущего», ЖК «Квартал Европейский», а до решения проблемных вопросов с ЖК «Сердце Нижнего» и ЖК «Пражский квартал» остались считаные месяцы.