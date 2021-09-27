Житель Нижегородской области отправился домой пешком за 200 км и исчез

Нижний Новгород, 27 сентября. В Нижегородской области третий день идут поиски местного жителя. По информации волонтеров, 31-летний Антон Королев мог отправиться домой пешком за 200 километров.

Мужчина в субботу покинул садовое товарищество «Березка» и до сих пор не вышел на связь. Поисковики предполагают, что свой пеший марафон он планировал завершить в городе Лукоянов.

«На данный момент мы проверяем несколько свидетельских показаний. Люди нам сообщают, что якобы видели его то у церкви, то еще где. Единственное, за то можно «зацепиться», это его визит в придорожное кафе «У Ирины» на Московской трассе, где он спрашивал, как добраться до города Лукоянов», — рассказал ФАН руководитель поисково-спасательного отряда «Волонтер НН» Сергей Шухрин.

vk.com / ПСО «Волонтер НН»

Собеседник не исключает, что мужчина мог отправиться на родину на попутной машине. Однако ни денег на проезд, ни даже документов с собой не имел.

«Мы потеряли его следы. Сегодня будем просматривать записи видеокамер. Надеемся, что они подскажут, в каком направлении искать Антона. По информации очевидцев, он нуждается в медицинской помощи», — продолжил поисковик.

Темноволосый худощавый мужчина с сединой был одет в черную куртку и спортивные штаны такого же цвета, серую футболку. Особые приметы пропавшего: пальцы правой руки не сгибаются, там же красуется татуировка с датой «1989».

Ранее ФАН писал о поисках 16-летней жительницы Нижегородской области. Девушка уехала со взрослым мужчиной и перестала выходить на связь.