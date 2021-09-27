Число больных на ИВЛ стремительно растет в Нижегородской области

Нижний Новгород, 27 сентября. В Нижегородской области растет число тяжелых больных коронавирусом. О печальной тенденции в своем Instagram рассказал заместитель губернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

«В понедельник запустили еще 300 коек для лечения COVID-19. Растет доля тяжелых пациентов. У нас нет другого выбора кроме вакцинации», — написал глава нижегородского минздрава.

Pr Scr instagram.com / @melikdavidmsk

Если в воскресенье Давид Мелик-Гусейнов сообщал о 100 больных, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, то к понедельнику число пациентов на ИВЛ выросло до 125. Чиновник утверждает, что ни один из них не был привит от коронавируса.

Только за последние сутки COVID-19 подтвердился у 548 жителей Нижегородской области. Региональный оперштаб рассказал, что стены медучреждений с выздоровлением покинули 354 человека. В воскресенье опасный вирус унес жизни 30 пациентов.

Ранее ФАН писал о новой вакцине от COVID-19 «Бетувакс». Проведение испытаний препарата получили одобрение минздрава России.