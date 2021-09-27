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Здание общества слепых и органов опеки подожгли в Нижегородской области

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 13:01
Происшествия
Здание общества слепых и органов опеки подожгли в Нижегородской области
 /  Пресс-служба МЧС России по Нижегородской области

Нижний Новгород, 27 сентября. В городе Семенов в ночном пожаре пострадало здание окружной администрации. Неизвестные подожгли строение, где располагались органы опеки и общество слепых.

По информации регионального МЧС, сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило в 2:52. Огонь уничтожил крышу площадью в 400 квадратных метров. Во время инцидента никто не пострадал.

«Причина пожара – умышленные действия по уничтожению имущества, нанесению вреда здоровью человека при помощи огня», — сообщили в ведомстве.  

Как рассказали ФАН в самой администрации городского округа Семеновский, в здании располагались органы опеки и попечительства, общество слепых и другие муниципальные организации.

«Все сотрудники расселены по другим местам. Сейчас составляется смета. Решается вопрос о целесообразности проведения ремонта. Деревянное двухэтажное здание далеко не новое», — пояснили чиновники.

Ранее ФАН писал о воскресном пожаре в Нижегородской области. Из-за неосторожности при курении погиб 67-летний пенсионер.

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