Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 сентября 21:55
21:55
Общество
Глава Pfizer допустил победу над пандемией COVID-19 в течение года
21:52
Весь мир
Африканская правозащитница Натали Ямб предложила Мали и ЦАР подать в суд на Францию
21:44
Происшествия
Жертвой лобового столкновения легковушек под Тамбовом стал один человек
21:44
Происшествия
Сообщение о минировании трех торговых центров Нижнего Новгорода поступило в МЧС
21:40
Весь мир
Премьер-министр ЦАР обсудил с предпринимателями развитие малого и среднего бизнеса
21:40
Общество
Морские пехотинцы вызволили тонущую машину и спасли водительницу в США
21:38
Происшествия
Геологическая служба США сообщила о подземных толчках у побережья Филиппин
21:36
Весь мир
Власти Мали создадут военную академию для старших офицеров
21:35
Спорт
«Краснодар» вдевятером разгромил «Сочи» в домашнем матче РПЛ
21:32
Политика
Посол Нечаев: Россия готова работать с любым правительством Германии
Все новости

Сообщение о минировании трех торговых центров Нижнего Новгорода поступило в МЧС
Происшествия
Сообщение о минировании трех торговых центров Нижнего Новгорода поступило в МЧС
Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Нижний Новгород, 26 сентября. Три торговых центра Нижнего Новгорода могут быть заминированы. На места предполагаемых ЧП выехали сотрудники экстренных служб региона, сообщили в МЧС.

Торговые центры, которые могут быть заминированы, располагаются в многоэтажных зданиях разных районов Нижнего Новгорода. Так «Рио» находится в Канавинском, а «Небо» и «Фантастика» в Нижегородском. К местам направлены службы экстренного реагирования.

«Поступило сообщение о минировании зданий трех ТЦ: "Небо", "Фантастика", "Рио". На место направлены службы экстренного реагирования», — сообщили в ведомстве.

Сообщения о минировании торговых центров появились в Уфе. Посетителей «Акварина» и «Планеты» экстренно эвакуировали из зданий. Сотрудники спецслужб, включая кинологов и саперов, обследовали ТЦ на предмет взрывчатых веществ. В помещениях сработала противопожарная сигнализация.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Сообщение о минировании трех торговых центров Нижнего Новгорода поступило в МЧС
минирование торговый центр сообщение
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru