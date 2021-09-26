Сообщение о минировании трех торговых центров Нижнего Новгорода поступило в МЧС

Нижний Новгород, 26 сентября. Три торговых центра Нижнего Новгорода могут быть заминированы. На места предполагаемых ЧП выехали сотрудники экстренных служб региона, сообщили в МЧС.

Торговые центры, которые могут быть заминированы, располагаются в многоэтажных зданиях разных районов Нижнего Новгорода. Так «Рио» находится в Канавинском, а «Небо» и «Фантастика» в Нижегородском. К местам направлены службы экстренного реагирования.

«Поступило сообщение о минировании зданий трех ТЦ: "Небо", "Фантастика", "Рио". На место направлены службы экстренного реагирования», — сообщили в ведомстве.

Сообщения о минировании торговых центров появились в Уфе. Посетителей «Акварина» и «Планеты» экстренно эвакуировали из зданий. Сотрудники спецслужб, включая кинологов и саперов, обследовали ТЦ на предмет взрывчатых веществ. В помещениях сработала противопожарная сигнализация.