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Нижегородский пенсионер сгорел в своей квартире из-за сигареты

  /   Обновлено: 26 сентября 2021 20:52
Происшествия
Нижегородский пенсионер сгорел в своей квартире из-за сигареты
pixabay.com  /  Free-Photos

Нижний Новгород, 26 сентября. В городе Бор Нижегородской области в пожаре погиб мужчина. По информации спасателей, трагедия могла произойти из-за неосторожности при курении.

Как пояснили в региональном МЧС, о пожаре стало известно в 18:45 в воскресенье. Горела квартира на первом этаже жилого дома №138 по улице Ленина. Потушив полыхающие девять квадратных метров, огнеборцы нашли тело 67-летнего пенсионера.

«Из подъезда самостоятельно эвакуировалось 18 человек, в том числе четверо детей», — сообщили в ведомстве.

Ранее ФАН писал о смертельном ДТП в Нижегородской области. После столкновения с фурой погибли трое мужчин.

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россия пожар нижегородская область
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