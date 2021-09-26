Фура смяла легковушку под Нижним Новгородом: погибли трое мужчин

Нижний Новгород, 26 сентября. Смертельная авария произошла в Лысковском районе Нижегородской области. В ДТП с фурой погибли три человека.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, информация о происшествии на пульт дежурного поступила в 11:35. На трассе Нижний Новгород — Казань дорогу не поделили большегруз DAF и Reno.

«В лобовом столкновении погибли трое мужчин. Их личности и возраст пока не установлены», — сообщили ФАН в ведомстве.

Дорожные полицейские продолжают работу по определению причины и виновника ДТП. В ведомстве предупредили, что движение на федеральной трассе, возможно, будет приостановлено.

Ранее ФАН писал, что в Нижнем Новгороде сгорели микроавтобус и легковушка. Водитель пытался оттащить свой автомобиль от полыхающей «Газели».