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Микроавтобус и легковушка сгорели в Нижнем Новгороде: появилось видео
Происшествия
Микроавтобус и легковушка сгорели в Нижнем Новгороде: появилось видео
Pr Scr vk.com  /  Нижний Новгород

Нижний Новгород, 26 сентября. В субботу в областной столице на глазах у прохожих вспыхнули два автомобиля. «Газель» и легковушку от огня спасти не удалось.

Пользователи соцсетей делятся видео с вечернего пожара в Нижнем Новгороде на площади Максима Горького. На кадрах водитель безуспешно пытается защитить свой автомобиль. Огонь от полыхающего микроавтобуса все же перекинулся на легковушку.

Как сообщили ФАН в региональном МЧС, сгорели два автомобиля. Пожар уничтожил 12 квадратных метров. Водители транспортных средств и прохожие не пострадали.

Ранее ФАН писал о смертельном ДТП в Кемеровской области. Накануне жертвами аварии стали две девушки и молодой человек.

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Все новости / Происшествия / Микроавтобус и легковушка сгорели в Нижнем Новгороде: появилось видео
россия пожар происшествия нижегородская область
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