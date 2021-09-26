Микроавтобус и легковушка сгорели в Нижнем Новгороде: появилось видео

Нижний Новгород, 26 сентября. В субботу в областной столице на глазах у прохожих вспыхнули два автомобиля. «Газель» и легковушку от огня спасти не удалось.

Пользователи соцсетей делятся видео с вечернего пожара в Нижнем Новгороде на площади Максима Горького. На кадрах водитель безуспешно пытается защитить свой автомобиль. Огонь от полыхающего микроавтобуса все же перекинулся на легковушку.

Как сообщили ФАН в региональном МЧС, сгорели два автомобиля. Пожар уничтожил 12 квадратных метров. Водители транспортных средств и прохожие не пострадали.

Ранее ФАН писал о смертельном ДТП в Кемеровской области. Накануне жертвами аварии стали две девушки и молодой человек.