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Следы кремля времен Ивана Грозного нашли археологи в Нижегородской области
Общество
Следы кремля времен Ивана Грозного нашли археологи в Нижегородской области
 /  Пресс-служба администрации г. Арзамас

Нижний Новгород, 26 сентября. Нижегородские археологи делятся промежуточными результатами раскопок в городе Арзамас. На этот раз лопаты историков наткнулись на древнюю крепость.

Первой находкой, подтверждающей немногочисленные упоминания о существовании арзамасской крепости, стал ров. Ученые считают, что он возник в XVI веке. По мнению историков, поводом для строительства оборонительного сооружения стал поход Ивана Грозного на Казань в 1552 году.

«Большой острог представлял собой стену из дубовых бревен, в некоторых местах усиленную рвом и валом. Он имел 12 башен, четыре из которых были проездными», — сообщили в мэрии Арзамаса.

Строение серьезно пострадало в 1726 году во время пожара. Огненная стихия не щадила и дома. Археологи нашли и подгоревшие подполы зданий XVIII века. До нашего времени сохранились и мостовые. Участки дорог из дерева и камня обнаружены в начале сентября. Поиски ценных доказательств причастности Арзамаса к ярким историческим событиям ведутся уже два месяца и завершатся ближе к ноябрю.

«На пересечении улиц Карла Маркса и Ступина было обнаружено церковное кладбище. Останки переданы для обследования антропологам, после чего будут перезахоронены», — заявили историки.

С этих археологических раскопок началась подготовка города к масштабному строительству ливневки. В мэрии напомнили, что проводить подобные изыскания в исторических поселениях федерального значения, где планируется реконструкция коммунальных сетей, просто необходимо.

Ранее ФАН писал о необычной находке дайверов на дне Волги в Нижегородской области. Члены клуба подводного плавания «ДИВО» обнаружили следы пропавшей артиллерии Ивана Грозного.

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Все новости / Общество / Следы кремля времен Ивана Грозного нашли археологи в Нижегородской области
россия нижегородская область археологические раскопки
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