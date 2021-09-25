Случайный прохожий обнаружил коляску с ребенком в лесу Нижнего Новгорода

Нижний Новгород, 25 сентября. Случайный прохожий нашел брошенную коляску с младенцем в лесу Автозаводского района Нижнего Новгорода. Сотрудники правоохранительных органов начали по этому факту проверку.

Соответствующая информация изложена на сайте прокуратуры Нижегородской области. По предварительной информации, ребенок в коляске без сопровождения родителей был обнаружен в лесу. В результате младенец доставлен в больницу.

В данный момент правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия. Во время проверки сотрудники дадут оценку соблюдения закона о несовершеннолетних. Если будут найдены основания, то будут приняты меры прокурорского реагирования.

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