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Случайный прохожий обнаружил коляску с ребенком в лесу Нижнего Новгорода
Происшествия
Случайный прохожий обнаружил коляску с ребенком в лесу Нижнего Новгорода
pixabay.com

Нижний Новгород, 25 сентября. Случайный прохожий нашел брошенную коляску с младенцем в лесу Автозаводского района Нижнего Новгорода. Сотрудники правоохранительных органов начали по этому факту проверку.

Соответствующая информация изложена на сайте прокуратуры Нижегородской области. По предварительной информации, ребенок в коляске без сопровождения родителей был обнаружен в лесу. В результате младенец доставлен в больницу.

В данный момент правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия. Во время проверки сотрудники дадут оценку соблюдения закона о несовершеннолетних. Если будут найдены основания, то будут приняты меры прокурорского реагирования.

Грибник ранее обнаружил в лесу Ленинградской области скелет человека в пиджаке. Инцидент произошел в Выборгском районе. Правоохранители устанавливают причину смерти мужчины.

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