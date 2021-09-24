Земля уходит из-под ног: в Нижегородской области деревня медленно «сползает» в яму

Однажды очнуться в овраге рискуют жители деревни Караулово Кстовского района Нижегородской области. С недавних пор под их домами начала разрушаться почва. Пока хозяева одних строений следят за скоростью появления новых трещин на стенах, другие уже ощутили на себе последствия природного явления, и, собрав все ценное под руинами, борются за новое жилье.

Караулово — один из древнейших населенных пунктов Нижегородской области. Первые упоминания о славных жителях этих окрестностей появились в XVI веке. Селение страдало от набегов черемисов и, по некоторым источникам, в одно время и вовсе опустело, а после — возродилось. Сегодня, когда народы России живут в мире и дружбе, местные рискуют повторить участь своих предков. Марийцы на деревню не нападают, однако прямо под ногами затаился другой враг: земля то и дело отступает на несколько метров вниз, разрушая дома и дворовые постройки.

«Впервые под жилыми домами земля осела в 1996 году. Три дома пострадали. Тогда жильцам сразу же дали квартиры в селе Новоликеево вместе с гаражами и садами. А уже в декабре 2019 года на бывших участках переселенцев появилась небольшая трещина. Думали, что в одном месте просто проседает грунт. Но в январе земля осела примерно на 3 метра, соток 12 ушли вниз», — рассказал ФАН житель Караулово Андрей Богов.

Федеральное агентство новостей / Андрей Богов

По словам молодого человека, местные чиновники заинтересовались проблемой, даже запечатлели на фото новый овраг. Однако лучшим способом избавления от ямы посчитали завалить ее излишками песка и строительного мусора, о чем и попросили местных жителей.

«А следующей зимой у нас появились небольшие трещинки в доме. Весной с теплом они начали расползаться, а кирпичи — выпадать. Мы поняли, что оставаться в этом доме небезопасно. За четыре дня вынесли все вещи и перевезли к знакомым. А 24 апреля земля окончательно «села», и у нас обвалилась стена: упала в яму ванная, а за ней и три комнаты. Все это произошло на наших глазах», — подхватила разговор Татьяна Табунова.

Дом с баней рухнули в яму, уцелела лишь часть огорода с теплицами. Пострадавшей от оползня семье предложили переехать в жилье из маневренного фонда Нижегородской области. Однако перспектива жить за 25 километров от больницы и других благ цивилизации Табуновых не обрадовала.

Федеральное агентство новостей / Татьяна Табунова

Федеральное агентство новостей / Татьяна Табунова

«Мы сняли пустой дом у знакомых здесь же, в Караулово. Нам дали материальную помощь в 25 тысяч рублей и обещали трехкомнатную квартиру в двухэтажном доме в селе Новоликеево. Жилье придется делить с братом мужа, так как ушедший в овраг дом им обоим достался от родителей. Но вот уже полгода ждем», — продолжила Татьяна Табунова.

В самой администрации Кстовского района ФАН заверили, что без крова над головой чета Табуновых не останется, нужно только подождать. Хлопоча за судьбу обездоленных супругов, местные чиновники обратились к губернатору Нижегородской области.

«На основании распоряжения правительства Нижегородской области выделены деньги на покупку квартиры жителям пострадавшего дома. В настоящее время ведется работа по сбору необходимых документов для объявления аукциона по приобретению квартиры пострадавшим», — пояснили в администрации.

Федеральное агентство новостей / Андрей Богов

За родовым гнездом Табуновых в овраг отправился соседний дом — нежилой, а 31 мая оползень унес с собой еще одно, уже третье строение. Из-за опасной ситуации в Караулово ввели режим чрезвычайной ситуации, позже благополучно сняли его. Да только с приходом осенних ливней и другие селяне начали замечать в стенах новые трещины.

«Мы предполагаем, что проблема — в деятельности Нижегородского водоканала, которому передали управление нашим трубопроводом. Раньше карауловская водокачка снабжала водой не только нас, но и соседнее Новоликеево. С 1960 годов каждый день туда уходило по шесть тысяч кубов. Но в 2010 году из-за засухи им подвели воду из райцентра. Теперь эти миллионы литров льются в овраг», — выразил свою точку зрения Андрей Богов.

Как рассказал Андрей, бесконечный поток образовал не просто запруды, а целые озера. Теперь новые водоемы расширяются и завладевают новыми территориями.

Федеральное агентство новостей / Андрей Богов

«Чиновники из администрации пригнали экскаватор, расчистили овраг. Обещали пустить воду через огромную пластиковую трубу 500 мм диаметром. Пока никаких подвижек, «завтраками», проектами «кормят», — добавил собеседник.

По словам доктора географических наук, профессора Анатолия Ямашкина, подобные явления могут говорить о карстовых процессах. Территории Нижегородской области свойственно так называемое субгоризонтальное залегание горных пластов. Ученый утверждает, что они — морского происхождения, а на самой поверхности земли — известняки и доломиты пермского и даже каменноугольного периодов. То есть они могут быть старше 359 миллионов лет.

«На большей части они перекрываются мезозойскими песчано-глинистыми отложениями. Осадки фильтруются в горные породы, а известняк растворяется и выносится грунтовыми подземными водами. В результате этого в толще известняков и доломитов формируются пустоты. Если перекрываемая порода была достаточно мощной, то происходит обрушение грунта. Яркий пример подобного явления — Кунгурская пещера. Но чаще карстовые провалы представлены котловинами», — рассказал ФАН Анатолий Ямашкин.

Федеральное агентство новостей / Андрей Богов

Однако кстовские чиновники не согласны с мнением ученого. По их словам, специалисты уже бурили землю в Караулово. По заключению геологов, территория не относится к карстоопасным.

«По рекомендации специалистов Нижегородского архитектурно-строительного университета с целью недопущения переувлажнения грунтов и снижения активизации оползня проведена работа по спрямлению и расчистке русла ручья в тальвеге оврага. Установлен и произведен запуск насоса в каптаже деревни Караулово. С целью стабилизации оползневых процессов спланировано приобретение трубы для отвода воды в овраге», — рассказали ФАН в администрации Кстовского района.

Чиновники заверяют, чтобы оползни и дальше не уносили в яму дома селян, обещанную трубу все же проложат по дну злосчастного оврага. Все документы — на стадии согласования. А пока бюрократические процедуры тормозят только спасительные меры, которые не в силах остановить разрушительные процессы в почве.