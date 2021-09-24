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Нижегородские спасатели нашли в лесу потерявшегося пенсионера при помощи тепловизора
Общество
Нижегородские спасатели нашли в лесу потерявшегося пенсионера при помощи тепловизора
pixabay.com

Нижний Новгород, 24 сентября. Пенсионер ушел в лес за грибами в Нижегородской области и заблудился. Поисково-спасательный отряд «Рысь» при помощи тепловизора и квадрокоптера нашел 67-летнего местного жителя.

По информации спасателей, грибник ушел в лес и не вернулся домой. Когда мужчина понял, что заблудился, он позвонил супруге и сообщил ей об этом. Пенсионер находился в болотистой местности и успел сильно замерзнуть.

Волонтеры и спасатели отправились на поиски местного жителя. Для более успешного и быстрого результата они использовали тепловизор и квадрокоптер. Через некоторое время камера зафиксировала объект, похожий на человека, и передала специалистам необходимые координаты.

Пожилой мужчина идти самостоятельно не смог, поэтому спасатели уложили его на носилки и доставили домой. Жизни пенсионера теперь ничего не угрожает.

Застрявшую на мелководье касатку спасли жители Магадана, сообщало издание Deita. Животное осторожно оттащили на глубину и поливали водой. Через несколько часов, с наступлением прилива, людям удалось выпустить млекопитающее в море.

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