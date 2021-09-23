Поляна из фильма ужасов: нижегородских грибников напугали ростовые куклы

Нижний Новгород, 23 сентября. Жители Нижегородской области наткнулись в лесу на поляну с ростовыми куклами. Фотографиями жутких находок они поделились в паблике «Нижний Новгород. Без цензуры» в соцсети «ВКонтакте».

«Пошли в лес за грибами и обнаружили вот это. Реально сюжет из фильма ужасов. Ростовые куклы по всему периметру, что это может быть? Внутри никого, сфотографировали и ушли подальше», — написал автор поста.

«Эта инсталляция в Арзамасском районе рядом с Лидовкой. Там, видимо, раньше сады были», — пояснил ФАН Владислав Р.

На кадрах целое полчище жутких чучел с головами плюшевых медведей и котов. Однако гардероб странных зверей явно человеческий.

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«Похоже на классическое начало ужастика: веселая компания отправилась в лес за грибами, наткнулась на странное место, они еще не знают, что вернуться домой смогут не все», — пошутила Анастасия Д.

Что примечательно, территория ограждена самодельным забором из проволоки. Пользователи предполагают, что таким образом «вождь» жуткой «армии призраков» защищает свои владения от вторжения незваных гостей. Картину дополняет металлическая будка с предупреждающей надписью над дверью.

«Не ломать! Здесь нет ничего. Санек», — отметился на своем имуществе хозяин.

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Ранее ФАН писал, что в Китае нашли остатки рисового пива. Напиток был приготовлен 9 тысяч лет назад.