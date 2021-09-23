Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 сентября 13:07
13:06
Общество
Побывавший в 145 странах блогер-путешественник Арутюнов рассказал, как ему это удалось
13:05
Армия
Военнослужащие стран ШОС уничтожили «террористов» на учениях «Мирная миссия — 2021»
13:00
Происшествия
В МЧС подтвердили гибель экипажа разбившегося в Хабаровском крае Ан-26
13:00
Спорт
Гонщик Мазепин выступит в Сочи в шлеме с именами призеров Олимпиады и Паралимпиады
13:00
Видео
Уличные художники со всего мира преображают фасады зданий в Самаре
12:56
Политика
Песков счел преждевременным обсуждать планы США об ужесточении санкций против России
12:55
Политика
Очное участие Путина в саммите G20 будет зависеть от ситуации с коронавирусом
12:55
Общество
Ученые из Арктического университета Норвегии выяснили, что боль зависит от погоды
12:55
Политика
Дмитрий Песков заявил об отсутствии понимания повестки в вопросе встречи Путина с Зеленским
12:54
Общество
Причин всего две: юрист объяснила, в каких случаях могут лишить гражданства России
Все новости

Поляна из фильма ужасов: нижегородских грибников напугали ростовые куклы

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 11:42
Общество
Поляна из фильма ужасов: нижегородских грибников напугали ростовые куклы
Pr Scr vk.com  /  Нижний Новгород | Без цензуры

Нижний Новгород, 23 сентября. Жители Нижегородской области наткнулись в лесу на поляну с ростовыми куклами. Фотографиями жутких находок они поделились в паблике «Нижний Новгород. Без цензуры» в соцсети «ВКонтакте».

«Пошли в лес за грибами и обнаружили вот это. Реально сюжет из фильма ужасов. Ростовые куклы по всему периметру, что это может быть? Внутри никого, сфотографировали и ушли подальше», — написал автор поста.

«Эта инсталляция в Арзамасском районе рядом с Лидовкой. Там, видимо, раньше сады были», — пояснил ФАН Владислав Р.

На кадрах целое полчище жутких чучел с головами плюшевых медведей и котов. Однако гардероб странных зверей явно человеческий.

Поляна из фильма ужасов: нижегородских грибников напугали ростовые куклы
Pr Scr vk.com  / Нижний Новгород | Без цензуры

«Похоже на классическое начало ужастика: веселая компания отправилась в лес за грибами, наткнулась на странное место, они еще не знают, что вернуться домой смогут не все», — пошутила Анастасия Д.

Что примечательно, территория ограждена самодельным забором из проволоки. Пользователи предполагают, что таким образом «вождь» жуткой «армии призраков» защищает свои владения от вторжения незваных гостей. Картину дополняет металлическая будка с предупреждающей надписью над дверью.

«Не ломать! Здесь нет ничего. Санек», — отметился на своем имуществе хозяин.

Поляна из фильма ужасов: нижегородских грибников напугали ростовые куклы
Pr Scr vk.com  / Нижний Новгород | Без цензуры

Ранее ФАН писал, что в Китае нашли остатки рисового пива. Напиток был приготовлен 9 тысяч лет назад.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Поляна из фильма ужасов: нижегородских грибников напугали ростовые куклы
россия нижегородская область грибники
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru