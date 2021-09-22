Ректор нижегородского Агродома скончался на 66-м году жизни

Нижний Новгород, 22 сентября. Во вторник не стало ректора Нижегородского института управления и экономики агропромышленного комплекса Мамеда Мамедова. Руководитель учебного заведения скончался в возрасте 65 лет.

В должности ректора аграрного вуза Мамед Мамедов проработал последние пять лет. В сферу образования он пришел после 35-летнего ударного труда во благо сельского хозяйства Нижегородской области. Под его руководством местные растениеводы и животноводы внедряли новейшие методики производства и улучшали свои показатели.

«Плодотворная работа, большой практический, управленческий, педагогический и научный опыт, активная жизненная и гражданская позиция снискали ему доверие и уважение аграриев Нижегородской области, признание коллег по всей России», — сообщили в региональном минсельхозе.

В ведомстве отметили, что за достижения в сфере АПК Мамед Мамедов не раз становился обладателем наград разных уровней.

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