Нижегородский чиновник получил взятку автомобилем «УАЗ Патриот»

Нижний Новгород, 22 сентября. Сотрудника мэрии городского округа Кулебаки посадили под домашний арест за коррупционное преступление. Он вынудил местных коммерсантов купить ему «УАЗ Патриот».

Как пояснили в СУ СК по Нижегородской области, чиновник обещал защиту и поддержку одному из подрядчиков. Стороны заключили муниципальный контракт и готовились к долгосрочному сотрудничеству. Однако корыстный «покровитель» за участие запросил «УАЗ Патриот» стоимостью 300 тысяч рублей и немалую сумму денег.

«Вину в инкриминируемом преступлении он признал частично. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — сообщили в ведомстве.

Ранее ФАН писал о другом нижегородском коррупционере. Главный энергетик предприятия получил от стройфирмы Mercedes-Benz в качестве взятки.