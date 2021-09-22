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Собака насмерть загрызла хозяйку в Нижегородской области

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 11:54
Происшествия
Собака насмерть загрызла хозяйку в Нижегородской области
pxfuel.com  / 

Нижний Новгород, 22 сентября. Нижегородская пенсионерка стала жертвой нападения собственной собаки. Животное загрызло хозяйку насмерть.

Тело пожилой любительницы животных обнаружили родственники в ее же доме в деревне Калинино Кстовской области. 68-летнюю женщину буквально разорвало животное.

Как пояснили в СУ СК по Нижегородской области, пенсионерка жила в доме одна, свою жилплощадь делила только с собакой.

«Пес крупный, без определенной породы. Сейчас наши сотрудники работают на месте, проводят доследственную проверку», — рассказала ФАН и.о. старшего помощника руководителя ведомства Татьяна Шашина.

По информации очевидцев, домашний питомец одинокой пенсионерки после гибели хозяйки напал на троих прохожих. На данный момент животное обследуют на наличие вируса бешенства.

Ранее ФАН писал о нападении коров на пастуха в Нижегородской области. Мужчина погиб от множественных травм.

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