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«Освежевали и съели?»: нижегородские живодеры содрали шкуру с собаки
Общество
«Освежевали и съели?»: нижегородские живодеры содрали шкуру с собаки
pixabay.com  /  PD

Нижний Новгород, 22 сентября. Жители областной столицы пожаловались на очередных живодеров. Неизвестные сняли с пса шкуру и выбросили ее недалеко от тротуара.

Подписчики поделились шокирующими фотографиями своей находки в паблике «Нижний Новгород. Без цензуры» в соцсети «ВКонтакте».

«Шли на работу, вот такая картина. До сих пор лежит, понятно только то, что это была собака, но, что с ней сделали и, главное, кто?» — задался вопросом анонимный автор.

«Освежевали и съели?»: нижегородские живодеры содрали шкуру с собаки
Pr Scr vk.com  / Нижний Новгород | Без цензуры

В комментариях к «шутникам» с советами искать животное в ближайшей «шаурмячной» присоединились те, кто не видит разницы между живодерами и мясниками. Другие обвинили в преступлении новоприбывших корейцев. Якобы иностранные гости облюбовали заброшенное здание и, скорее всего, грешат поеданием бродячих кошек и собак.

Весть о страшной находке возмутила местную зоозащитницу Ларису Саплину. Девушка в беседе с ФАН призналась, что сотни раз сталкивалась с живодерами, но подобных случаев на ее памяти еще не было.

«Одно время в нескольких районах города рубили лапы черных собак. Есть еще у нас так называемый «черный маг» Виктор Иванович, его дом обставлен рогами и головами коз, шкурками и зубками крыс в баночках. Но последнее время он перестал этим всем заниматься. Мы, зоозащитники, курируем его домашних животных», — рассказала волонтер группы «Зоопатруль НН» Лариса.

По словам зоозащитницы, части тела несчастных животных колдун использует в ритуалах по наведению «порчи» на неугодных магу депутатов. На логичный вопрос корреспондента о последствиях девушка заверила, что ни один слуга народа от действий «чернокнижника» пока не пострадал.

Ранее ФАН писал о неизвестном «охотнике» на домашних животных. Житель Нижегородской области отстреливает кошек и собак.

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россия нижегородская область живодеры
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