Ничего святого: грабители атакуют нижегородские кладбища

Нижний Новгород, 19 сентября. Новые случаи хищения металлических оград замечены на нижегородских кладбищах. Фотографиями последствий варварских нападений поделился один из подписчиков паблика «Нижний Новгород. Без цензуры» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня были на кладбище, Красная Этна, там вандалы, они же сдатчики черного металла, срезали калитки оград чуть ли не на каждой второй могиле», — пожаловался Андрей А.

Мужчина обратился к другим пользователям с просьбой поделиться сведениями о преступниках. Таким образом, собрав показания свидетелей и других пострадавших, он намеревается наказать беспринципных посетителей погоста.

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По словам юриста Анатолия Абелова, проявление подобного интереса к легким деньгам для похитителей грозит реальным сроком. Все зависит от тяжести преступления.

«Суд учитывает, был ли человек один, является ли причиненный ущерб значительным для конкретного человека, возможно, он превышает 250 тысяч рублей. Ответственность по второй части 158 статьи Уголовного кодекса предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Если у человека есть криминальное прошлое, то его могут отправить отбывать наказание в колонию», — рассказал ФАН адвокат.

Правовед напомнил о случаях вандализма, когда злоумышленники не преследуют цели похитить что-либо ценное, по только им понятным мотивам, оскверняют могилы: ломают кресты и разрисовывают памятники. В таком случае преступникам грозит до трех лет неволи по 214 статье.

Ранее ФАН писал о раскрытии кражи на кладбищах Кстовского района Нижегородской области. Двое мужчин похитили 20 элементов оград и сдали их в пункт приема металлолома.