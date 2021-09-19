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Медицинский «нос» от нижегородских ученых будет ставить диагнозы
Россия
Медицинский «нос» от нижегородских ученых будет ставить диагнозы
 /  АНО «Нижегородский НОЦ»

Нижний Новгород, 19 сентября. Нижегородские ученые трудятся над разработкой прибора, который сможет ставить диагнозы, оценивая содержимое выдыхаемого человеком воздуха.

По мнению самих авторов масштабного проекта, так называемый медицинский «нос» справится с определением болезней без участия медиков. Создатели уверяют, что волоконно-оптические сенсоры смогут обнаружить в выдыхаемом воздухе не только вирусы, но и признаки серьезных заболеваний сердца и легких. По сути, это «карманный» прибор размером с обычный карандаш.

«Уже существуют единичные многофункциональные медицинские комплексы на основе волоконно-оптических сенсоров, которые позволяют одновременно проводить диагностику состояния тканей и хирургические операции, выполнять раннюю диагностику онкологических заболеваний», — рассказал сотрудник РАН Александр Вельмужов.

«Нос» можно будет встраивать в смартфоны. По прогнозам разработчиков, до готовности чудо-прибора к массовому производству должно пройти не более пяти-семи лет.

Ранее ФАН писал, что российские ученые нашли новый способ получения перламутра. Источником порошка могут стать остаточные продукты производства.

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