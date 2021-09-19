Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 сентября 11:42
11:41
Общество
Явка избирателей в Самарской области на начало третьего дня голосования приближается к 30%
11:39
Политика
Сергей Миронов проголосовал на выборах в Госдуму в третий день голосования
11:37
Армия
Arab News: Греция направила в Саудовскую Аравию зенитные ракетные комплексы Patriot
11:35
Политика
Глава Рязанской области Любимов проголосовал на думских выборах вместе с супругой
11:32
Армия
Кнутов посоветовал США не надеяться превзойти Россию в области гиперзвукового оружия
11:31
Политика
Памфилова: явка избирателей на выборах в Госдуму составила 35,69%
11:30
Видео
Американец попал под суд за организацию собственного убийства
11:29
Происшествия
Наркоман без прав на BMW устроил аварию с погибшим в Нижегородской области
11:27
Происшествия
Автомобиль с пассажирами упал с горы в Крыму
11:26
Политика
Главой Карачаево-Черкесии путем тайного голосования избрали Рашида Темрезова
Все новости

Наркоман без прав на BMW устроил аварию с погибшим в Нижегородской области
Происшествия
Наркоман без прав на BMW устроил аварию с погибшим в Нижегородской области
 /  Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Нижний Новгород, 19 сентября. Очередное смертельное ДТП произошло в Нижегородской области. По версии правоохранителей, виновник был под воздействием наркотиков.

Как сообщили ФАН в региональном МВД, жуткое ДТП произошло в 2:15 в Дзержинске. 24-летний мужчина на BMW решил проскочить перекресток на красный свет и протаранил автомобиль Lada Granta. 27-летний второй участник дорожного движения погиб на месте.

«По предварительной информации у водителя BMW обнаружены внешние признаки наркотического опьянения. Ранее водитель иномарки был лишен права управления транспортным средством», — сообщили в ведомстве.

Сам виновник аварии и его 23-летняя спутница получают лечение в местной больнице.

Ранее ФАН писал о смерти двух человек в ДТП в Нижегородской области. В Дальнеконстантиновском районе погибли мужчина и женщина.

 

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Наркоман без прав на BMW устроил аварию с погибшим в Нижегородской области
россия нижегородская область
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru