Наркоман без прав на BMW устроил аварию с погибшим в Нижегородской области

Нижний Новгород, 19 сентября. Очередное смертельное ДТП произошло в Нижегородской области. По версии правоохранителей, виновник был под воздействием наркотиков.

Как сообщили ФАН в региональном МВД, жуткое ДТП произошло в 2:15 в Дзержинске. 24-летний мужчина на BMW решил проскочить перекресток на красный свет и протаранил автомобиль Lada Granta. 27-летний второй участник дорожного движения погиб на месте.

«По предварительной информации у водителя BMW обнаружены внешние признаки наркотического опьянения. Ранее водитель иномарки был лишен права управления транспортным средством», — сообщили в ведомстве.

Сам виновник аварии и его 23-летняя спутница получают лечение в местной больнице.

Ранее ФАН писал о смерти двух человек в ДТП в Нижегородской области. В Дальнеконстантиновском районе погибли мужчина и женщина.