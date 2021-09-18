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Два человека погибли в ДТП под Нижним Новгородом: ФАН публикует фото
Происшествия
Два человека погибли в ДТП под Нижним Новгородом: ФАН публикует фото
Федеральное агентство новостей  /  Александр Фунтиков

Нижний Новгород, 18 сентября. В жутком ДТП погибли мужчина и женщина в Нижегородской области. Трагедия случилась в Дальнеконстантиновском районе в субботу.

По информации регионального МЧС, авария произошла около 16:40 на 53 километре трассы Суроватиха — Кстово. После лобового столкновения двух автомобилей погибли мужчина и женщина. Их личности пока не установлены. Еще двое получили ранения.

Два человека погибли в ДТП под Нижним Новгородом: ФАН публикует фото
Федеральное агентство новостей  / Александр Фунтиков

Два человека погибли в ДТП под Нижним Новгородом: ФАН публикует фото
Федеральное агентство новостей  / Александр Фунтиков

«Столкнулись Land Rover и Renault Logan. Оба погибших были в «седане», — поделился с ФАН невольный свидетель происшествия Александр.

Ранее ФАН писал о смертельной аварии в Нижегородской области. ДТП с погибшим спровоцировал вышедший на дорогу лось.

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