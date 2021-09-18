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Конкурс на звание лучшего водителя автобуса прошел в Нижнем Новгороде
Общество
Конкурс на звание лучшего водителя автобуса прошел в Нижнем Новгороде
 /  Пресс-служба Правительства Нижегородской области

Нижний Новгород, 18 сентября. Состязание среди сотрудников транспортных предприятий, связавших свою трудовую жизнь с «баранкой» автобуса, прошло в Нижегородской области. Победители отправятся защищать честь водителей региона на всероссийский конкурс в Санкт-Петербург.

По информации областного правительства, 36 опытнейших водителей из регионального центра, Дзержинска, Бора и Арзамаса продемонстрировали свои навыки. Им пришлось объезжать конусы и двигаться по так называемой «змейке». В приоритете — аккуратность вождения и безопасность пассажиров.

«Конкурсные задания во многом повторяют препятствия, возникающие на улично-дорожной сети: объезды, внезапные помехи, иногда и колейность», — пояснил и.о. заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Артем Бафанов.

Победитель и трое призеров будут состязаться с «автобусниками» со всех регионов России в Санкт-Петербурге. Финал конкурса состоится в понедельник.

Ранее ФАН писал о двукратном увеличении субсидий на газомоторное топливо. С инициативой выступил «Газпром».

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россия нижегородская область конкурс водительского мастерства
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