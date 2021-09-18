Лакомство для мартышек: самую большую тыкву выберут в нижегородском зоопарке

Нижний Новгород, 18 сентября. Конкурс тыкв стартовал в нижегородском зоопарке «Лимпопо». Призы получат обладатели крупнейших овощей и огородники, собравшие самый большой урожай.

Участники должны быть не только огородных дел мастерами, но и щедрыми гостями зоопарка. Все принесенные на конкурс овощи пополнят рацион обитателей вольеров.

«Тыкву с удовольствием едят копытные, приматы. Люди охотно делятся своим урожаем с нашими животными. В этом году уродилось много кабачков. Также наши гости привозят яблоки, другие овощи, а зимой — новогодние ели и сосны», — поделилась с ФАН администратор зоопарка «Лимпопо» Елена.

Ранее ФАН писал, что в Москве пройдет конкурс тыкв-гигантов. В состязании примету участие тульская огородница, которая вырастила овощ весом в 238 килограммов.