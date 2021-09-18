Живые мишени: в Нижегородской области появился «охотник» на кошек и собак

Нижний Новгород, 18 сентября. Живодер-стрелок появился в Нижегородской области. Неизвестный охотится на домашних кошек и собак.

По словам жителя города Балахна Артемия Клочко, преступник, скорее всего, проживает на улице Олимпийской. Молодой человек сам недавно потерял любимицу семьи — кошку по кличке Шуя.

«Я подъезжал к дому после тренировки. Увидел ползущую свою кошку. Подошел ближе, ее ноги перестали двигаться, хвост тоже, думал, что машина сбила. Мама отвезла ее на рентген в Нижний Новгород. Врачи сказали, что в позвоночнике Шуи пуля», — поделился с ФАН Артемий.

Федеральное агентство новостей / Артемий Клочко

Серьезное ранение не оставляло кошке шансов выжить даже после операции. С тяжелым сердцем хозяева согласились на усыпление животного.

«Мы ищем очевидцев преступления, чтобы обратиться в полицию. Этот случай, когда от пуль страдают животные, в нашем доме не единственный. К примеру, недавно кто-то подстрелил собаку, но она выжила. Ей сделали очень много операций», — добавил Артемий.

Ранее ФАН писал, что нижегородские горе-охотники перестреляли уток и цапель на глазах у детей. Инцидент произошел в черте населенного пункта.