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Почти полуметровый гриб-мутант вырос в нижегородском лесу
Общество
Почти полуметровый гриб-мутант вырос в нижегородском лесу
pixabay.com  /  TimHill

Нижний Новгород, 18 сентября. Боровик необычно больших размеров обнаружили нижегородские грибники в лесах города Кулебаки. Фотографией диковинной находки поделился паблик «Нижний Новгород. Без цензуры» в соцсети «ВКонтакте».

Анонимный пользователь утверждает, что боровик достигает 45 сантиметров в высоту. Весит лесной трофей 1,5 килограмма.

Почти полуметровый гриб-мутант вырос в нижегородском лесу
Pr Scr vk.com  / Нижний Новгород | Без цензуры

К обсуждению новости тут же подтянулись лесные «эксперты». Одни предполагают, что гриб уже успел набрать много вредных элементов и теперь непригоден для употребления в пищу. Другие и вовсе опасаются за геном везучего любителя тихой охоты.

«После него может нос вырастет такой же здоровый или уши», — пророчит неприятности Екатерина Г.

Однако нашлись и те, кто утверждает, что подобные находки в нижегородских лесах не так уж и редки. К примеру, Сергей  И. в Семеновском районе был свидетелем сбора грибов величиной с ведро. По словам мужчины, никаких вышеперечисленных побочных эффектов после жарки боровиков больших размеров не наблюдал.

Ранее ФАН писал о тыкве-гиганте из Тульской области. Огородница вырастила овощ весом в 238 килограммов.

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россия нижегородская область грибники
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