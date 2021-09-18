Почти полуметровый гриб-мутант вырос в нижегородском лесу

Нижний Новгород, 18 сентября. Боровик необычно больших размеров обнаружили нижегородские грибники в лесах города Кулебаки. Фотографией диковинной находки поделился паблик «Нижний Новгород. Без цензуры» в соцсети «ВКонтакте».

Анонимный пользователь утверждает, что боровик достигает 45 сантиметров в высоту. Весит лесной трофей 1,5 килограмма.

Pr Scr vk.com / Нижний Новгород | Без цензуры

К обсуждению новости тут же подтянулись лесные «эксперты». Одни предполагают, что гриб уже успел набрать много вредных элементов и теперь непригоден для употребления в пищу. Другие и вовсе опасаются за геном везучего любителя тихой охоты.

«После него может нос вырастет такой же здоровый или уши», — пророчит неприятности Екатерина Г.

Однако нашлись и те, кто утверждает, что подобные находки в нижегородских лесах не так уж и редки. К примеру, Сергей И. в Семеновском районе был свидетелем сбора грибов величиной с ведро. По словам мужчины, никаких вышеперечисленных побочных эффектов после жарки боровиков больших размеров не наблюдал.

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