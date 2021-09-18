Лось стал причиной смертельного ДТП в Нижегородской области

Нижний Новгород, 18 сентября. Авария со смертельным исходом произошла в Нижегородской области. ДТП спровоцировал вышедший на дорогу лось.

Как пояснили ФАН в пресс-службе регионального МВД, ночью 18-летний водитель вазовской «четырнадцатой» двигался по трассе Перевоз — Шатки. На дорогу внезапно выбежал лось. Столкновения с животным молодому человеку избежать не удалось.

/ Пресс-служба МЧС России по Нижегородской области

Водитель погиб на месте, за жизнь троих пассажиров борются медики. Пострадавших из искореженного автомобиля извлекли спасатели. Ставший виновником аварии лесной житель тоже скончался.

Ранее ФАН писал о гибели водителя мопеда в Нижегородской области. 31-летний мужчина не смог удержать руль двухколесного транспортного средства и столкнулся с грузовиком.