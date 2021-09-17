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Жители Нижегородской области начали участвовать в электронном голосовании на выборах в ГД
Политика
Жители Нижегородской области начали участвовать в электронном голосовании на выборах в ГД
pixabay.com  /  Сергей Петров

Нижний Новгород, 17 сентября. Порядка 126,5 тысяч жителей Нижегородской области включены в список избирателей, которые будут участвовать в электронном голосовании на выборах в Госдуму.

Дистанционное голосование стартовало в области утром 17 сентября. Кроме того, на территории субъекта открылся 2161 избирательный участок. Площадки подготовлены как к региональным, так и думским выборам, рассказали в областной комиссии.

В 2021 году процедура будет длиться три дня. Россияне смогут воспользоваться своим правом 17, 18 и 19 сентября. Такое решение было принято из-за эпидемиологической обстановки в стране, объяснила ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Результаты выборов станут известны не раньше 20 сентября. За голосованием будут следить почти 250 тысяч наблюдателей.

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