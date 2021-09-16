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Жители Нижегородской области встретили первый снег
Общество
Жители Нижегородской области встретили первый снег
pixabay.com  /  Free-Photos

Нижний Новгород, 16 сентября. Первый снег выпал на территории Нижегородской области в ночь на 16 сентября. Местные жители поделились кадрами, на которых запечатлено необычное для этого времени года явление.

Зима пришла в Нижегородскую область раньше положенного, прямо посередине сентября. В одном из населенных пунктов региона, Кулебаках, встретили первый снег.

Пользовательница TikTok под ником tishkabomba опубликовала на своей странице видеоролик, в котором можно заметить, как белые хлопья опускаются с неба на землю. В подписи к публикации она написала: «С первым снегом!», хотя поверить в такое погодное чудо удается с трудом.

При этом синоптики прогнозируют в Нижегородской области похолодание, которое должно наступить до конца текущей недели. Местным жителям советуют утепляться, так как в скором времени дневная температура будет подниматься не выше +9 градусов.

Иркутскую область ранее также накрыло первым снегом. Там белоснежным покрывалом укутало Бодайбинский район.

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погода снег кулебаки
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