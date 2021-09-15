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Мультфильмы о местных легендах сняли в Нижегородской области
Общество
Мультфильмы о местных легендах сняли в Нижегородской области
 /  Пресс-служба Правительства Нижегородской области

Нижний Новгород, 15 сентября. Пластилиновые анимации, посвященные 800-летию областной столицы, сняли в Нижегородской области. Три мультфильма готовы к премьере, еще несколько ждут своего часа пока в виде сценариев. Над ними работает творческая студия «Восторг». В роли мастеров и художников пенсионеры и даже четырехлетние малыши. О короткометражках и своей взрослой любви к детским радостям ФАН рассказала продюсер проекта Жанна Цыбряева.

В основе цикла «Пластилиновый Нижний» многовековые легенды. Картина «Ай да Пушкин, ай да ревизор!» расскажет о том, как на нижегородской земле гостил поэт — светило русской поэзии. Фигуры Александра Пушкина, военного губернатора Михаил Бутурлина и других персонажей художники смастерили из пластилина.

«Этот материал податлив, пластичен, готов к воплощению любых наших замыслов. Мы пробовали работать в разных техниках, но вернулись к пластилину. Он не требует особых навыков. Летом аномальная жара намного усложнила нашу задачу, да так, что голова губернатора Бутурлина буквально «трещала по швам». Персонажей приходилось хранить в холодильнике», — поделилась автор проекта Жанна Цыбряева.

«Легенда о яростном олене» — сказ времен Ивана Грозного. Мультфильм о том, как воеводы приложили руку к созданию нижегородского герба. Перед созданием декораций мультипликаторы узнали о премудростях городецкой вышивки у мастериц местной фабрики. Знакомились с разными источниками и вариациями легенды.

Мультфильмы о местных легендах сняли в Нижегородской области
 / Пресс-служба Правительства Нижегородской области

«Мы думали, что будет сложно рассматривать все исторические версии и остановиться на чем-то одном, понимали, что в каждой легенде есть доля вымысла. Но у нас в партнерах нижегородская гильдия экскурсоводов и переводчиков. Мы с ними советовались, что значительно облегчало нашу задачу», — продолжила продюсер.

Еще один мультфильм посвящен стойкости народа и прочности местного кремля. «Легенда о Феде Литвиче» о том, как нижегородский пушкарь одним выстрелом распугал пришедших за наживой татар и ногайцев.

«Мы выиграли конкурс Фонда президентских грантов и начали создавать мультфильмы в разгар пандемии. Было время, когда нельзя было собираться и проводить мастер-классы. Но нижегородцы оказались такими творческими людьми, что попросили разрешить им лепить для проекта дома. Мы воплощали наши идеи под руководством нижегородских и кстовских специалистов — опытнейших мультипликаторов Сергея Шамрая, Елены Быстровой, Марины Пересько и других», — добавила Жанна Цыбряева.

Премьера мультфильмов ожидается 21 и 22 сентября в зале местного кинотеатра «Буревестник».

Ранее ФАН писал, что в Нижнем Новгороде ведутся съемки молодежного тревел-реалити-шоу. Участники из разных городов путешествуют по самым интересным местам области, разгадывают загадки и соревнуются в быстроте и ловкости.

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россия нижегородская область мультфильм легенды
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