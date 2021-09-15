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Безлимитная охота: нижегородцам разрешили отстреливать волков и енотовидных собак
Общество
Безлимитная охота: нижегородцам разрешили отстреливать волков и енотовидных собак
pxhere.com  / 

Нижний Новгород, 15 сентября. В Нижегородской области открылась охота на пушных животных. Стрелять в зайцев, лис, енотовидных собак и волков теперь можно со среды вплоть до 28 февраля 2022 года.

Как пояснили в региональном минлесхозе, появляться с ружьем для дальнейшего выслеживания и отстрела зверей можно только на разрешенных для охоты участках. Закон жестоко карает тех, кто с этой целью вторгается в земли заповедников.

Охотникам разрешили добывать не более двух зайцев в день. «Лимит» на сезон — 20 ушастых. Однако лис, енотовидных собак и волков можно отстреливать в неограниченном количестве.

«По сравнению с прошлым годом, у нас лис стало примерно на 200 особей больше, количество волков с 43 уменьшилось до 19. Если енотовидных собак было 369, то в этом году — 347», — рассказал ФАН начальник отдела организации охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира комитета Госохотнадзора Нижегородской области Дмитрий Курочкин. 

В ведомстве напомнили, что за охоту без разрешительных документов любителям пострелять по животным придется заплатить не только штраф, но и пойти под суд по уголовной статье.

Ранее ФАН писал, что живодеры перестреляли уток и цапель близ населенного пункта в Нижегородской области. Охотники учинили расправу над птицами на глазах у детей и взрослых.

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россия нижегородская область охота
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