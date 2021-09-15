Нижегородцев предупредили о новой схеме связанного с COVID-19 мошенничества

Нижний Новгород, 15 сентября. Жительница областной столицы лишилась денег, «заказав» тестирование на коронавирус на дом. Женщина наткнулась на мошенников в интернете.

52-летняя горожанка хотела работать няней и разместила резюме в интернете. Приглашение от потенциального работодателя не заставило себя долго ждать. Чтобы приступить к своим непосредственным обязанностям, педагогу необходимо было доказать, что она не может быть переносчиком коронавируса.

По счастливой случайности, у собеседника нашелся знакомый лаборант, который был готов прийти в дом, провести нужные манипуляции и выдать результат прямо на глазах у будущей няни. Однако работу свою он сможет выполнить только после предоплаты. После пополнения счета на три тысячи рублей несостоявшейся сотрудницей «работодатель» перестал отвечать на сообщения.

Ранее ФАН писал о доверчивой пенсионерке из Мордовии. Пожилая жительница Саранска отправила мошенникам 2,6 млн рублей.