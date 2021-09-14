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Водитель мопеда погиб на «встречке» в Нижегородской области
Происшествия
Водитель мопеда погиб на «встречке» в Нижегородской области
pixabay.com  / 

Нижний Новгород, 14 сентября. Авария со смертельным исходом произошла в Нижегородской области. В поселке Ситники Борского района в ДТП погиб водитель мопеда.

«По предварительным данным, в 14:40 у дома 27 по улице Больничной водитель 1990 года рождения не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем марки «ГАЗ», — сообщили ФАН в пресс-службе регионального МВД.

Предполагаемый виновник аварий скончался на месте происшествия. Дорожные полицейские устанавливают обстоятельства трагедии.

Ранее ФАН писал о ДТП с тремя погибшими. В Нижегородской области грузовик раздавил иномарку с водителем и двумя пассажирами.

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