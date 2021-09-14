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Вандалы разграбили могилы на кладбище в Нижнем Новгороде
Общество
Вандалы разграбили могилы на кладбище в Нижнем Новгороде
 /  Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Нижний Новгород, 14 сентября. Нижегородские злоумышленники в поисках новых способов заработка перешли к крайним методам. На этот раз в поле зрения вандалов оказалось кладбище Кстовского района.

Задачу злодеев облегчила открытая калитка погоста. Заветные килограммы металла были в свободном доступе и служили оградами могильных холмов. Двое предприимчивых посетителей кладбища разобрали несколько конструкций и поспешили сдать награбленное в пункт приема металлолома. О пропаже 20 элементов в полицию сообщил сторож.

Вандалы разграбили могилы на кладбище в Нижнем Новгороде
 / Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Правоохранители вышли на след одного из злодеев. Грабителем оказался 44-летний житель города Кстово. Мужчина признался, что действовал вместе с товарищем. Ограды сейчас у полицейских, их в скором времени вернут хозяевам. Преступников могут лишить свободы сроком до пяти лет.

Ранее ФАН писал, что охотники убили уток и цапель при детях на территории населенного пункта. Инцидент произошел в Нижегородской области

 

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