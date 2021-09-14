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Охотники перестреляли уток и цапель на глазах у детей в Нижегородской области
Происшествия
Охотники перестреляли уток и цапель на глазах у детей в Нижегородской области
pxhere.com  / 

Нижний Новгород, 14 сентября. Жители Нижегородской области стали свидетелями расправы над птицами. На глазах у взрослых и маленьких рыбаков охотники расстреляли уток и цапель. Пост с шокирующими подробностями появился в паблике местного развлекательного комплекса Спортивная деревня «Новинки» в соцсети «ВКонтакте».

Как пояснили ФАН в самой базе отдыха, авторами поста и очевидцами стали сотрудники комплекса. По их словам, дикие птицы поселились в пруду еще летом, обзавелись потомством и радовали глаз местных жителей. Позже к утиной семье присоединились три цапли. Новые обитатели озера жили в дружном соседстве с людьми и стали практически ручными.

Живой уголок в одночасье истребили охотники. Стрелков не смущал ни факт близости населенного пункта, ни испуганные глаза детей и взрослых, сидящих на резиновых лодках.

«Когда они расстреляли почти всех уток, осталась одна раненная, а селезень пытался ее спасти и летал рядом. «Охотники» дождались, когда он все-таки окажется рядом с ней, и расстреляли их обоих из двух ружей в упор», — рассказали свидетели.

Очевидцы утверждают, что незваные гости вторглись в место обитания уток на моторной лодке и с ходу отстреливали птиц, что карается законом, а на весла перешли, лишь приплыв к обмелевшему участку.

«Когда мы к ним подъехали, они угрожали оружием и сказали, что все разрешения на охоту у них есть. Все дно лодки было в убитых утках, а цапель мы нашли на берегу», — негодуют свидетели.

К слову, серая цапля занесена в Красную книгу Нижегородской области. Охота на птицу запрещена.

Ранее ФАН писал, что в Нижегородской области объявлена охота на медведей. Косолапых в регионе стало больше примерно на сотню.

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Все новости / Происшествия / Охотники перестреляли уток и цапель на глазах у детей в Нижегородской области
россия нижегородская область охота
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