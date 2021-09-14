Взорвавшееся колесо покалечило рабочего в Нижегородской области, появилось видео

Нижний Новгород, 14 сентября. Рабочий компании «Арзамасец – 1» получил тяжелые травмы на работе. Труженик специализирующейся на строительстве дорог фирмы серьезно покалечился во время накачки колеса.

В Сеть попали жутки кадры с места происшествия. На первых секундах видео 51-летний мужчина мирно сидит на колесе, пытаясь накачать баллон. Позже рабочего отбрасывает на несколько метров вверх, после чего он приземляется на живот. С переломом черепа и другими ранениями пострадавший оказался в реанимации.

По информации региональной трудовой инспекции, об инциденте работодатель умолчал. Ведомство намерено расследовать несчастный случай и выявить виноватых.

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