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Взорвавшееся колесо покалечило рабочего в Нижегородской области, появилось видео
Происшествия
Взорвавшееся колесо покалечило рабочего в Нижегородской области, появилось видео
Федеральное агентство новостей  /  Яцко Степан

Нижний Новгород, 14 сентября. Рабочий компании «Арзамасец – 1» получил тяжелые травмы на работе. Труженик специализирующейся на строительстве дорог фирмы серьезно покалечился во время накачки колеса.

В Сеть попали жутки кадры с места происшествия. На первых секундах видео 51-летний мужчина мирно сидит на колесе, пытаясь накачать баллон. Позже рабочего отбрасывает на несколько метров вверх, после чего он приземляется на живот. С переломом черепа и другими ранениями пострадавший оказался в реанимации.

По информации региональной трудовой инспекции, об инциденте работодатель умолчал. Ведомство намерено расследовать несчастный случай и выявить виноватых.

Ранее ФАН писал о гибели рабочего в Нижегородской области. Лесоруба насмерть придавило деревом.  

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россия происшествия нижегородская область
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