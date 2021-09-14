Два пенсионера заживо сгорели в пожаре в Нижегородской области

Нижний Новгород, 14 сентября. Мужчина и женщина стали жертвой пожара в Нижегородской области. Трагедия произошла в понедельник в деревне Беласовка городского округа Семеновский.

Как пояснили в региональном МЧС, о пожаре диспетчер узнал в 19:55. Первые огнеборцы были на месте уже в течение двух минут.

«На тяжесть развития пожара повлияло позднее обнаружение и сообщение о возгорании. Принятыми мерами пожар локализован в 19:55, ликвидирован в 22:25», — сообщили в ведомстве.

Огонь уничтожил 145 квадратных метров и унес жизни двух пенсионеров. Погибли 67-летняя женщина и 69-летний мужчина. По версии спасателей, причиной трагедии могла стать неосторожность хозяев при обращении с огнем.

Ранее ФАН писал о гибели человека во время пожара Ханты-Мансийского автономного округа. Рано утром в Нефтеюганске сгорел деревянный дом.