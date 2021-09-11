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Три человека погибли в ДТП с большегрузом в Нижегородской области
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с большегрузом в Нижегородской области
pxhere.com  / 

Нижний Новгород, 11 сентября. В Нижегородской области жуткое ДТП унесло жизнь троих человек. Авария произошла поздно вечером на трассе Нижний Новгород — Саратов.

«Двигаясь по автодороге «Р 158», водитель «Scania» почувствовал удар. После остановки он обнаружил, что с его автомобилем столкнулась автомашина «Audi Q5», с которой в последствии столкнулся «Chevrolet Cobalt», — сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Предполагаемый виновник аварии, а также водитель и пассажир второй иномарки погибли на месте.

Ранее ФАН писал, что три пешехода угодили под грузовик и погибли в Нижнем Новгороде. Мужчины стояли на дороге в одежде без световозвращающих элементов.

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