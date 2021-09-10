Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 сентября 19:11
19:09
Происшествия
Выбросившей новорожденную дочь в мусоропровод москвичке предъявили обвинение
19:06
Общество
Режиссеры Надеин и Чардымский назвали детские фильмы-сказки самым сложным жанром в кино
19:06
Политика
Россия рассчитывает на честность посольства США в вопросе вызова Салливана в МИД РФ
19:02
Весь мир
Болсонару извинился за нападки на Верховный суд в «манифесте умиротворения»
19:02
Общество
«Немного не дотянул до Спилберга»: на Украине раскритиковали новый фильм Сенцова
19:01
Политика
МИД России заявил о вмешательстве цифровых компаний США в думские выборы
19:00
Происшествия
Пьяный житель Ухты разбил витрину ритуального магазина и уснул в гробу
19:00
Общество
Николаю Дроздову не верится в возможность увольнения Константина Эрнста
19:00
Общество
В московском зоопарке пять черепах перенесли в зимние квартиры на носилках
18:58
Происшествия
Прокуратура Москвы организовала проверку после падения школьницы с высоты на стройке
Все новости

Следы пропавшей артиллерии Ивана Грозного нашли на дне Волги в Нижегородской области

Общество
Следы пропавшей артиллерии Ивана Грозного нашли на дне Волги в Нижегородской области
vk.com  /  Дайвинг клуб подводного плавания «ДИВО»

Нижний Новгород, 10 сентября. Пушечное ядро времен царствования Ивана Грозного обнаружили орловские дайверы в Нижегородской области. По мнению археологов, старинный артиллерийский снаряд попал в Волгу во время «работкинского инцидента» 1548 года.

Члены клуба подводного плавания «ДИВО» шестой день ищут предметы старины на дне Волги в районе села Работкино Нижегородской области. За неполную неделю они осмотрели 80 гектаров акватории реки. Это совместная экспедиция дайверов и специалистов института археологии Российской академии наук. Как пояснили ФАН в самом клубе, таким образом историки решили расширить возможности поиска.

Следы пропавшей артиллерии Ивана Грозного нашли на дне Волги в Нижегородской области
vk.com  / Дайвинг клуб подводного плавания «ДИВО»

«Это место изначально имело интерес. У нас очень много находок, принадлежащих разным эпохам. В основном это предметы быта. Но самым значимым для нас показалось ядро, которое мы сразу же показали археологам», — рассказал корреспонденту руководитель пресс-службы дайвинг-клуба «ДИВО» Станислав Трофимов.

Об определении точной даты происхождения снаряда пока речь не идет. Впереди серьезная работа.  Историки предположили, что ядро принадлежало артиллерии, которая провалилась под лед во время похода Ивана Грозного на Казань. События февраля 1548 года известны в истории под названием «работкинский инцидент».

Следы пропавшей артиллерии Ивана Грозного нашли на дне Волги в Нижегородской области
vk.com  / Дайвинг клуб подводного плавания «ДИВО»

«Наш экспедиция по поиску предметов продолжается. Мы обследуем дно Волги с помощью гидролокаторов бокового обзора и металлодетекторов. Но работу усложняют сильное течение и плохая видимость в полметра», — посетовал на погодные условия Станислав.

Ранее ФАН писал, что археологи нашли водонапорную башню XIX века на территории нижегородского кремля. Старинный объект вошел в проект строительства фуникулера.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Следы пропавшей артиллерии Ивана Грозного нашли на дне Волги в Нижегородской области
россия археологи нижегородская область волга дайвинг
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru