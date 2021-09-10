Следы пропавшей артиллерии Ивана Грозного нашли на дне Волги в Нижегородской области

Нижний Новгород, 10 сентября. Пушечное ядро времен царствования Ивана Грозного обнаружили орловские дайверы в Нижегородской области. По мнению археологов, старинный артиллерийский снаряд попал в Волгу во время «работкинского инцидента» 1548 года.

Члены клуба подводного плавания «ДИВО» шестой день ищут предметы старины на дне Волги в районе села Работкино Нижегородской области. За неполную неделю они осмотрели 80 гектаров акватории реки. Это совместная экспедиция дайверов и специалистов института археологии Российской академии наук. Как пояснили ФАН в самом клубе, таким образом историки решили расширить возможности поиска.

vk.com / Дайвинг клуб подводного плавания «ДИВО»

«Это место изначально имело интерес. У нас очень много находок, принадлежащих разным эпохам. В основном это предметы быта. Но самым значимым для нас показалось ядро, которое мы сразу же показали археологам», — рассказал корреспонденту руководитель пресс-службы дайвинг-клуба «ДИВО» Станислав Трофимов.

Об определении точной даты происхождения снаряда пока речь не идет. Впереди серьезная работа. Историки предположили, что ядро принадлежало артиллерии, которая провалилась под лед во время похода Ивана Грозного на Казань. События февраля 1548 года известны в истории под названием «работкинский инцидент».

vk.com / Дайвинг клуб подводного плавания «ДИВО»

«Наш экспедиция по поиску предметов продолжается. Мы обследуем дно Волги с помощью гидролокаторов бокового обзора и металлодетекторов. Но работу усложняют сильное течение и плохая видимость в полметра», — посетовал на погодные условия Станислав.

Ранее ФАН писал, что археологи нашли водонапорную башню XIX века на территории нижегородского кремля. Старинный объект вошел в проект строительства фуникулера.