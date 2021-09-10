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Сома с человеческий рост выловил из Оки рыбак из Нижнего Новгорода
Общество
Сома с человеческий рост выловил из Оки рыбак из Нижнего Новгорода
vk.com  /  Александр Стыцюн

Нижний Новгород, 10 сентября. Гигантского сома выловил житель областной столицы в Оке. Рыба в человеческий рост обитала близ городского аэропорта.

Как рассказал корреспонденту ФАН сам рыбак Александр Стыцюн, трофей взвесить так и не удалось. Весы до 50 килограммов давали сбой, намекая на то, что точную цифру можно узнать, лишь разделив рыбу по частям. Только голова гигантского сома была тяжелее 10 килограммов.

«Если в ловле сома, то это мой первый в жизни пойманный сом на спиннинг. Если в других видах ловли, то довольно часто попадается рыба крупных размеров», — поделился Александр.

Ранее ФАН писал о восстановлении популяции осетровых на Дону. К примеру, шемая может быть исключена из Красной книги с разрешением на вылов уже к 2023 году.

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