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Умер ректор Нижегородского архитектурно-строительного университета Андрей Лапшин
Общество
Умер ректор Нижегородского архитектурно-строительного университета Андрей Лапшин
nngasu.ru  /  Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет

Нижний Новгород, 10 сентября. В ночь на пятницу не стало ректора Нижегородского архитектурно-строительного университета Андрей Лапшин. Ему было 48 лет.

На 49 году жизни ушел из жизни руководитель ННГАСУ Андрей Лапшин. По информации региональных СМИ, причиной скоропостижной смерти педагога мог стать оторвавшийся тромб.

«Андрей Александрович был полон сил и планов, активно участвовал в жизни региона, являлся прекрасным профессионалом и руководителем. Университет и вся Нижегородская область понесли тяжелую утрату», — принес свои соболезнования губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Андрей Лапшин вел педагогическую деятельность более 20 лет. Университет возглавил весной 2014 года, будучи доцентом кафедры металлических конструкций.

Ранее ФАН писал о смерти заместителя главы МЧС Республики Дагестан. Олег Халилов умер на 62 году жизни.

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россия нижегородская область соболезнования
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