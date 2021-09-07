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Дома уходят в овраг: дожди стали причиной оползней в нижегородской деревне

Происшествия
Дома уходят в овраг: дожди стали причиной оползней в нижегородской деревне
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Богов

Нижний Новгород, 7 сентября. Деревня с говорящим названием Караулово Нижегородской области снова на грани введения режима ЧС. Местные жители боятся, что в постепенно разрушающихся из-за оползней домах однажды сами окажутся в овраге. Об этом сообщил паблик региональной новостной программы «Кстати» в соцсети «ВКонтакте».

Еще в июне из-за размыва грунта в образовавшуюся яму рухнули три дома. В деревне вводили режим чрезвычайной ситуации. Специалисты выяснили, что проблема в захламлении того самого оврага. Год за годом мусор накапливался, образовалось болото, что постепенно разрушало почву.

Организованная чиновниками расчистка ямы не дала результата. Первые осенние дожди напомнили селянам о старых проблемах. Дома и постройки покосились и грозятся отправить в овраг все имущество.

Ранее ФАН писал о разгуле стихии в Мордовском заповеднике. Огонь уничтожил более 12 тысяч гектаров лесных насаждений.

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россия нижегородская область обрушение дома чрезвычайная ситуация
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