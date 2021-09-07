Первый школьный технопарк начал работу в Нижегородской области

Нижний Новгород, 7 сентября. В городе Кстово Нижегородской области открылся «Кванториум». Примечательно, что впервые подобный центр для детей расположился на базе обычной средней школы.

Открытие образовательного центра для юных робототехников, биологов и химиков стало возможным благодаря национальному проекту «Образование». Только на приборы и ремонт помещения для будущих опытов местных школьников федеральный центр выделил 21 млн рублей.

В школе №8 свои эксперименты смогут проводить ребята из всех городских учебных заведений. Кроме кружков и фестивалей, в стенах технопарка запланированы практические занятия по естественнонаучным предметам.

«Нижегородская область уже выиграла дополнительный федеральный конкурсный отбор и до 2024 года в регионе появится еще 4 новых школьных «Кванториума», — сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ранее ФАН писал о стажировке педагогов в челябинском «Кванториуме. Обучение прошли специалисты со всех регионов России.