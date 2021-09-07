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Молодежное тревел-реалити-шоу снимают в Нижегородской области
Общество
Молодежное тревел-реалити-шоу снимают в Нижегородской области
vk.com  /  Молодежь Нижегородской области

Нижний Новгород, 7 сентября. Тревел-реалити-шоу с участием молодежи начали снимать в Нижегородской области. По мнению организаторов, второй сезон проекта под названием «Только посмотри #Нижний800» поможет развивать внутренний туризм.

Участники шоу — восемь молодых и амбициозных нижегородцев и столько же гостей из других уголков страны. В команды «красных» и «синих» входят жители Санкт-Петербурга, Москвы, Ростова-на-Дону, Кургана, Коврова и других городов. За две недели они посетят несколько достойных внимания туристов объектов. Этот список у организаторов пока под секретом. Тайна раскроется уже после окончания съемок.

«Главная цель нашего проекта показать в молодежном интересном формате, какая у нас область. Начали мы, естественно со столицы — Нижнего Новгорода. Сегодня мы разделили ребят на две команды», — рассказала ФАН о первом дне руководитель Молодежного центра «Высота» Светлана Ануфриева.

 В каждой локации ребятам предстоит решать загадки, проходить интеллектуальные квесты и состязаться в силе и выносливости во время спортивных соревнований. Светлана раскрыла небольшой секрет: навыки держаться на воде им тоже пригодятся.

По словам собеседницы, первый сезон нашел отклик среди молодежи и повысил спрос на посещение местных достопримечательностей. В 2019 году «первооткрыватели» реалити-шоу успели побывать в Выксе, Керженском заповеднике и Васильсурске.

«У нас проходил большой кастинг. Всего принять участие в шоу вызвались 100 человек. Мы смотрели их анкеты и видео-визитки. Также после с ними созванивались и в формате онлайн брали интервью», — добавила Светлана.

Съемки завершатся 19 сентября. обладатели наилучших результатов получат подарок от партнера «Netizen Hotel | Hostel». Они смогут бесплатно провести три любых дня в отелях сети компаний в Москве, Санкт-Петербурге, или же в Будапеште на выбор. Среди призов для победителя в индивидуальном зачете iPhone 12.

Ранее ФАН писал о съемках фильма в Мордовии. Местные энтузиасты снимают кинокартину о герое Курской битвы Иване Гусеве.

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россия нижегородская область туризм съемки
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