Нижегородцам разрешили летать в Стамбул

Нижний Новгород, 7 сентября. Жители Нижегородской области снова могут летать в Стамбул напрямую. В воскресенье аэропорт имени Валерия Чкалова возобновил прямые регулярные рейсы в турецкий город.

Теперь желающие посетить культурный центр Турции смогут выбрать себе день перелета из двух предложенных в расписании: в четверг в 1:50 ночи, либо воскресным вечером в 19:20. Вылеты обратно в Нижний Новгород запланированы на эти же дни: на 7:00 и 13:45 соответственно.

«Это направление для нас не ново. Ранее прямые регулярные рейсы в Стамбул выполнялись в 2017 году», — сообщила ФАН руководитель пресс-службы аэропорта Татьяна Яровая.

В воскресенье 131 пассажир отправился в Стамбул самолетом авиакомпании Nordwind.

Ранее ФАН писал, что Анталья принимает до четырех рейсов в день из Нижнего Новгорода. Авиаперевозки возобновились в начале июля.