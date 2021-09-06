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Булгаковские Шарик и профессор Преображенский появились в Нижнем Новгороде
Общество
Булгаковские Шарик и профессор Преображенский появились в Нижнем Новгороде
 /  Пресс-служба Правительства Нижегородской области

Нижний Новгород, 6 сентября. Памятник персонажам романа «Собачье сердце» Михаила Булгакова появился в областной столице. Профессор Преображенский и Шарик расположились на Верхневолжской набережной напротив клиники Приволжского медуниверситета.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, скульптуры знаменитых героев советской литературы установили на деньги меценатов. Причем о желании видеть в своем городе Преображенского и Шарика заявили сами жители Нижнего Новгорода.

Двухметровое сооружение — плод труда и фантазии местного скульптора Алексея Щитова. Работы мастера украшают территорию Нижегородского кремля, духовной семинарии, Благовещенского монастыря, а также парка имени 1 Мая.

Бронзовые Шарик и Преображенский напротив клиники медуниверситета — еще одно напоминание врачам о древнейшем принципе врачебной этики «Не навреди». Это второй памятник профессору и его подопытному в России. Первые образы героев романа «Собачье сердце» в виде скульптур находятся в Санкт-Петербурге.

Ранее ФАН писал об установке конного памятника Николаю II в Нижегородской области. Монумент появился на территории храма священномученика Михаила (Гусева) в городе Кулебаки.

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россия памятник нижегородская область булгаков
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