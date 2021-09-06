Бизнесмен без лицензии давал тепло в дома нижегородцев и заработал 193 млн рублей

Нижний Новгород, 6 сентября. В Нижегородской области под суд пойдет житель Дзержинска. По версии следствия, будучи руководителем одной из фирм, он незаконно пополнил свой бюджет на 193 миллиона рублей.

Предприимчивый мужчина давал тепло в дома нижегородцев. Стать энергетиком и исправно требовать у местных жителей оплату счетов за отопление ему удалось, не потрудившись похлопотать за получение разрешительных документов.

«Обвиняемый, являясь генеральным директором организации, занимающейся производством тепловой энергии на территории Нижнего Новгорода, предоставлял услуги, связанные с эксплуатацией производственных объектов I, II, III классов опасности», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По информации ведомства, минуя все законы и правила, за три года он пополнил свой карман на 193 миллиона рублей.

Ранее ФАН писал, что после вмешательства надзорных органов саранское светотехническое предприятие оплатило рабочим долги по заработной плате. Более тысяче работников оно задолжало свыше 20 миллионов рублей.